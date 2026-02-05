Госавтоинспекция Одинцовского округа провела инструктаж для сотрудников МФЦ

Сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с работниками многофункционального центра Одинцовского округа, чтобы повысить информированность о правилах перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность» сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж для работников многофункционального центра оказания государственных услуг Одинцовского округа.

Мероприятие было направлено на повышение осведомленности граждан о правилах перевозки несовершеннолетних в автомобилях. В помещении центра разместили информационные плакаты и тематические видеоролики.

Автоинспекторы рассказали сотрудникам МФЦ, как правильно выбирать детские удерживающие устройства в зависимости от веса и роста ребенка, объяснили их назначение и роль в обеспечении безопасности при дорожно-транспортных происшествиях. Всем участникам вручили памятки с рекомендациями по выбору детских удерживающих устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.