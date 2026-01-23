Госавтоинспекция и родительский патруль провели профилактические беседы в Одинцово

В Одинцово автоинспекторы и представители родительского патруля провели разъяснительные беседы с детьми и взрослыми о безопасности на дорогах в зимний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зимний период в Одинцово сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительским патрулем организовали серию профилактических бесед для детей и взрослых. Особое внимание уделили основным зимним рискам на дорогах.

Полицейские рассказали о возможной опасности стихийных горок, выходящих на проезжую часть, и напомнили правила перехода дороги, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Участникам объяснили, как важно быть внимательными и использовать световозвращающие элементы на одежде в условиях короткого светового дня и плохой видимости.

В завершение акции всем участникам вручили информационные брошюры и световозвращающие браслеты для повышения безопасности пешеходов на зимних дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.