Госавтоинспекторы провели акцию «Засветись» у Главного Храма ВС России

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции и военные автоинспекторы 14 февраля провели профилактическую акцию «Засветись» у Главного Храма Вооруженных Сил России в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие было направлено на повышение безопасности дорожного движения в зимний период. Инспекторы напомнили жителям и гостям округа о необходимости строго соблюдать правила дорожной безопасности.

В ходе акции специалисты рассказали о правилах безопасного перехода проезжей части и порекомендовали использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и при плохой видимости, таких как туман, дождь или снегопад.

Особое внимание уделили пешеходам, как одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Организаторы отметили, что проведение подобных профилактических мероприятий способствует снижению числа дорожно-транспортных происшествий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.