Городской парк в округе Кашира за минувшую неделю посетили 10 тыс человек

С 3 по 9 июня городской парк в городском округе Кашира посетили 10 тыс. человек. Парк занял тринадцатое место по посещаемости на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Городской парк культуры и отдыха имени Н. С. Хрущева был открыт в 1935 году в городе Каганович (нынешний микрорайон Кашира-2). На территории был разбит стадион на 1 400 человек, широкие аллеи вели к деревянному летнему театру на 600 мест. На небольшой открытой эстраде выступали, по обыкновению того времени, лекторы, артисты разных жанров.

Сейчас городской парк — главный парк городского округа Кашира. Для спокойного времяпрепровождения расположены зоны буккроссинга и мозаичные скамейки. Для активного отдыха в парке расположен веревочный парк, состоящий из трех уровней, детские площадки и зоны проката сезонного оборудования. Кроме того, в парке расположена фотозона и скейтпарк.

Адрес парка: Московская область, г. Кашира ул. Гвардейская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.