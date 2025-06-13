12 июня Городской округ Серпухов активно отметил День России. По всему городу прошли многочисленные мероприятия, объединяющие жителей и гостей всех возрастов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главными центрами празднования стали Парк им. Олега Степанова и Парк Принарский, где развернулись разнообразные активности. В Парке им. Олега Степанова работали тематическая фотозона «Моя Россия» и выставки «Культурный код Г.о. Серпухов», «Традиции Родины» и «Путешествие по России», предлагающие погрузиться в историю и культуру страны. Для желающих проявить себя в творчестве организовали мастер-класс по созданию брошей «Я и моя Родина». На главной сцене прошла концертная праздничная программа «Таланты России».

В парке Олега Степанова также были открыты новые аттракционы, добавив к празднику больше развлечений.

Не менее насыщенная программа в Парке Принарский. Здесь открыли выставку детских рисунков «Родина». Жители могли посетить мастер-классы по резьбе по дереву «Таланты России» и по художественной росписи «Узоры народов». Вечером парк наполнился праздничной концертной программой «Голоса Родины» и прошли настольные игры «От истории до наших дней».

Помимо парковых зон, в ФОК «Русский медведь» с успехом прошел спортивный фестиваль «Спорт без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие и ветераны СВО.

А на улицах города активисты и волонтеры раздавали прохожим ленточки-триколор, символизирующие российский флаг, и объясняли значение его цветов: белый — чистоту, синий — верность, красный — храбрость.

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