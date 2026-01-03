Городские катки м. о. Шатура начали работу в новом зимнем сезоне

В Шатуре городской общественный каток на стадионе «Энергия» возобновил работу 31 декабря, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Для гостей и жителей города в этот же вечер начал работать прокат коньков.

«Каток обновили, теперь можно всей семьей приходить! Погода морозная, подходящая для катания», — поделился впечатлениями житель Шатуры Михаил.

С 1 января увеличено время работы катка. Для всех желающих лед открыт с 13:00 до 21:00. Вход на каток свободный.

В Рошале с первого дня 2026 года начал работу каток для массового катания на улице Коммунаров. Здесь для посетителей также работает прокат коньков для детей и взрослых. Время работы общественного катка — с 10:00 до 22:00.

«Всегда приходим на каток с друзьями и детьми. Здесь удобные раздевалки. Приятно кататься под музыку, сразу настроение поднимается», — рассказала жительница Рошаля Марина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.