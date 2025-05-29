Городская библиотека Звенигорода отметила 125-летие

В День библиотекаря России в арт-салоне Звенигородской библиотеки отметили 125-летний юбилей учреждения — в 1900 году в городе появилась общедоступная библиотека при местной уездной земской управе, сообщили в пресс-службе округа.

Поздравить коллектив библиотеки пришли художники, писатели, учителя, общественники — вместе с библиотекарями они регулярно устраивают концерты, выставки и встречи. Стихи и песню для юбиляров подготовили даже самые маленькие посетители из детского сада «Сказка».

Первую городскую библиотеку в Звенигороде открыли на пожертвования купцов и средства самой управы. Её книжный фонд составлял 900 экземпляров. В послереволюционные годы книги поступали из бывших имений Гудовичей, Олсуфьевых, Граббе и Голицыных.

В 1930 году была открыта детская библиотека. В этом году она также отмечает круглую дату — 95-летие. В библиотеках в Звенигороде выступали поэтессы Агния Барто и Лариса Рубальская, артист Валерий Золотухин, режиссёр сатирического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.