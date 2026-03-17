Городам конец? Эксперт заявил о новом бегстве россиян в деревни

Пока мегаполисы продолжают расти, параллельно набирает силу противоположный процесс — все больше людей задумываются о переезде из городов в сельскую местность, сообщил РИАМО председатель ассоциации «Самые красивые деревни России» Александр Мерзлов.

«Если говорить о тенденциях, то такой процесс уже существует. На Западе он называется рурализацией. Если совсем просто объяснить, это своего рода обратная сторона урбанизации, то есть движение людей из городов в сельскую местность. И этот тренд уже довольно давно наблюдается во многих развитых странах. У нас он тоже постепенно появляется», — сказал Мерзлов.

Он добавил, что есть люди, которых не устраивают ограничения городской среды, и они начинают рассматривать переезд в сельскую местность.

«Если посмотреть на западный опыт, то там это вообще воспринимается как нормальный жизненный цикл. Например, студент учится в университете — это обычно крупный город. Первая работа тоже чаще всего связана с большим городом. Потом люди создают семьи и часто переезжают в более спокойные места — в сельскую местность или небольшие города, потому что там лучше экология, больше пространства для детей», — отметил эксперт.

Мерзлов уточнил, что в России этот тренд также набирает обороты. Все больше людей предпочитают мегаполисам деревни.

