«Города-двойники»: в Сети обсуждают сходства Нижнего Новгорода и столицы Сербии

Интернет-пользователи выразили удивление, обнаружив удивительные сходства между Нижним Новгородом и сербской столицей — Белградом. Общие черты прослеживаются не только в географических особенностях, но и в истории, архитектурном облике, инфраструктуре и даже во внешности политических деятелей, сообщает pravda-nn.ru .

Первое, что привлекает внимание — аналогичное расположение на слиянии рек. Нижний Новгород находится на Оке и Волге, а Белград — на Саве и Дунае.

Любопытно и наличие в сербской столице района Борча, название которого перекликается с нижегородским Бором, находящимся на противоположном берегу Волги. Параллели наблюдаются и в транспортной системе: белградский Южный мост — часть международной магистрали, соединяющей государства Евросоюза, подобен Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде, включенному в состав федеральной трассы М-7 «Волга».

Еще один интересный факт — в «городе-двойнике» Нижнего Новгорода есть трамвайный маршрут № 2, также следующий по городскому кольцу.

Ландшафт обоих городов имеет схожие черты: исторические центры располагаются на возвышенных участках правого берега, в то время как левобережные районы с более ровным рельефом активно застраивались во второй половине XX века. Аэропорты в Нижнем Новгороде и Белграде находятся на приблизительно одинаковом расстоянии от центра и обслуживают как внутренние, так и международные рейсы.

Основные достопримечательности также вызывают ассоциации. Нижегородский кремль и белградская крепость Калемегдан занимают аналогичные позиции в городе, а пешеходная улица Князя Михаила в Белграде напоминает Большую Покровскую — одно из самых излюбленных мест для прогулок в Нижнем Новгороде.

Многие пользователи также обратили внимание на поразительное внешнее сходство между президентом Сербии Александром Вучичем и мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.