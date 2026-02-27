В Подольске горнолыжный курорт «Красная горка» усилил меры безопасности на тюбинговом склоне. Курорт провел модернизацию зоны катания на тюбингах для защиты гостей и снижения травматизма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для обеспечения безопасности на стартовой площадке и вдоль линии подъема дополнительно установили специальные разграничительные столбики. На них разместили предупреждающие знаки, категорически запрещающие трогать движущийся трос подъемника руками. Это жизненно важное правило, при соблюдении которого не будет затягиваться одежда и травмироваться конечности.

Перед выходом на трассу дополнительно установили масштабный стенд с подробными правилами поведения. В нем четко прописали алгоритмы безопасного спуска, посадки на подъемник и требования к использованию инвентаря.

Сотрудники курорта работают в усиленном режиме, контролируют соблюдение дистанции и напоминают посетителям о правилах безопасности на подъемном механизме.

Администрация ГЛК «Красная горка» убедительно просит гостей внимательно изучить информацию на баннере и строго следовать указаниям на предупреждающих столбиках.

