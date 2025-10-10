Горнолыжник, почетный гражданин Подмосковья Леонид Тягачев отмечает 79-летие

Образование

Он родился 10 октября 1946 года в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. Учился в Деденевской средней школе. С 7 лет занимался в специализированной горнолыжной школе. В 1962 году он вошел в состав сборной СССР по горнолыжному спорту, участвовал в национальных и международных соревнованиях.

С 1966 года по 1972 год работал инструктором на горнолыжной базе, был старшим тренером Московского совета ДСО «Труд». В 1970 году окончил факультет физического воспитания Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской.

Карьера в спорте

С 1971 года по 1975 год прошел обучение в австрийской специализированной горнолыжной школе, после чего был назначен главным тренером сборной СССР. За три года команда под руководством Тягачева стала сильнейшей в мире. В 1981 году он был признан лучшим тренером мира в своем виде спорта.

С 1990 года по 1996 год Тягачев работал главным тренером сборной СССР по горнолыжному спорту при Главном управлении зимних видов спорта Госкомспорта, главным тренером сборной России в Республиканском учебно-методическом центре. С 1994 года по 2006 год был президентом горнолыжного спорта и сноуборда РФ, а в 1996 году его назначили председателем Госкомитета РФ по физической культуре и туризму. В 1997–2001 годах являлся первым вице-президентом общероссийского союза ФСО «Олимпийский комитет России».

Политическая карьера

В июле 2001 года был избран президентом Олимпийского комитета РФ, на этом посту находился до марта 2010 года. С июля 2007 года по сентябрь 2018 года был членом Совета Федерации РФ, представителем от законодательного органа госвласти Ростовской области.

В 2020 году Тягачев избран в совет депутатов Дмитровского округа Подмосковья. При его активном содействии проведены капремонты ряда спортивных объектов муниципалитета, закуплено дорогостоящее спортоборудование.

Горнолыжный клуб и школа

По инициативе спортсмена в 2000 году основан «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», который оснащен современными системами искусственного оснежения и освещения, горнолыжными подъемниками и включающий в себя 12 горнолыжных трасс различной степени сложности.

Каждый год на склонах «Горнолыжного клуба Леонида Тягачева» проводится свыше 30 официальных спортивных соревнований в различных возрастных группах.

Весной 2001 года в поселке Деденево по его инициативе открыли школу горнолыжного спорта Леонида Тягачева, которая готова принять более 100 юных талантливых воспитанников. Школа подобного уровня соответствует всем мировым стандартам.

Награды и звания

Тягачев награжден орденами Дружбы народов, Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР и России.

Постановлением губернатора Московской области от 14 ноября 2023 года № 405-ПГ ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

