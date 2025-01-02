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Горки для катания на ватрушках установили в парках Ступино

Горки для катания на ватрушках установили в парке Островского в Ступино и в Михневском парке культуры и отдыха, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«На данный момент использование горок невозможно — в зоне выката и на горке пока нет достаточного снежного покрова», — рассказали в ступинском парке.

Развлечение бесплатное, любой желающий сможет прокатиться на аттракционе, как только позволит погода.

«В Ступинском парке горка установлена у главной сцены, в парке поселка Михнево — рядом со спортивной площадкой», — сказала инспектор управления культуры и молодежной политики Ольга Кочергина.

Сегодня идёт снег, подморозит, а значит возможность посетить горки появится у ступинцев совсем скоро.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.