Горячая 23-летняя онлифанщица выступила перед студентами в Вашингтоне

23-летняя OnlyFans-модель украинского происхождения Ариель Данилюк провела лекцию в Вашингтонском университете перед 1,2 тыс. человек. Она учила, как выживать в цифровой экономике, сформировать персонажа в Сети и рассказывала о психологических последствиях сексуализированных общественных пространств, сообщает Maxim .

Данилюк раскрыла, что благодаря социальным сетям смогла заработать более 300 тыс. долларов. Девушка поделилась, что один из подписчиков просил у нее отправить коробку с естественными отходами за 10 тыс. долларов.

До этого Данилюк рассказывала, что купила огромный дом за 3,5 млн долларов и машину Brabus за 500 тыс долларов. Она смогла заработать такие суммы благодаря 250 тыс. своих подписчиков.

Они приобрели платную подписку на ее профиль в OnlyFans. Там девушка выкладывает контент 18+.

Данилюк — модель украинского происхождения. Она проживает, предположительно, в американском Сиэтле. В Instagram* у нее 500 тыс. подписчиков.

* принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.