Горимость лесов Подмосковья снизилась в три раза

Лесопожарная охрана Подмосковья ликвидирует все пожары в первые сутки, а горимость снизилась втрое относительно прошлого года. Промежуточные итоги работы на юбилее Авиалесоохраны представил председатель профильного комитета Алексей Ларькин, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Алексей Ларькин рассказал об усилении лесопожарного комплекса и внедрении искусственного интеллекта. Задача службы — контролировать ситуацию на территории с 1,9 млн га лесов и 22 млн жителей.

После объединения учреждений восстановили единую структуру численностью 2 141 человек. Группировку пожаротушения увеличили почти вдвое — с 533 до 1 011 человек. Единая структура самостоятельно тушит пожары и отвечает за результат.

Видеомониторинг с искусственным интеллектом позволил кратно сократить число ложных срабатываний. Единый контур «Цифровой щит» объединил «Цифровой сторож», онлайн-дашборд и цифровизацию лесохозяйственных работ в системе СОУЛП. Он позволяет в реальном времени отслеживать весь процесс — от обнаружения пожара до контроля и приемки работ — с сохранением цифрового следа.

В учреждениях устранили дублирование функций, предоставили лесникам новые полномочия по тушению и повысили зарплаты. Внебюджетные доходы выросли втрое. Все пожары ликвидируют в первые сутки, горимость втрое ниже прошлогодней.

На юбилее руководитель Рослесхоза Иван Советников вручил почетную грамоту заместителю директора — лесничему Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Геннадию Иванову. Его отметили за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в сохранение и приумножение лесных богатств региона.

Лесопожарный комплекс продолжит планомерно внедрять лучшие технологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.