Гордые и чуткие: психолог назвал пять причин, почему стоит завести кошку

Кошки — удивительные существа, способные дарить людям радость, тепло и уют. Всемирный день кошек — прекрасный повод выразить благодарность пушистым друзьям за их преданность, игривость и способность создавать атмосферу уюта и счастья в доме. Как с появлением в доме кошки улучшается ментальное, физическое и социальное благополучие человека, сообщила РИАМО специалист московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Благодаря своему характеру и внешнему виду кошки являются одними из самых популярных домашних животных. И хотя они были приручены человеком около 9,5 тысяч лет назад, по сей день пушистые любимцы регулярно демонстрируют своим хозяевам независимость и самодостаточность.

Кошки — существа загадочные

Абсолютно каждый кошатник может рассказать, какие перемены произошли в его жизни с появлением хвостатого друга. И все эти истории будут удивительными и правдивыми. Одна из самых известных — про уличного кота Боба, спасшего жизнь своему хозяину. Коты и кошки обладают целым рядом «волшебных» умений: от способности появляться из ниоткуда и становиться всем до умения сохранять хозяйское имущество, здоровье и даже жизнь. Психолог обозначила несколько причин, почему точно стоит завести кошку.

Лапка поддержки

Эмоциональная поддержка — первая причина, почему в доме появляется кошка. Эти животные оказывают значительное влияние на психологическое состояние человека: их присутствие и мурлыканье помогают снизить уровень стресса и тревоги, расслабиться, создать ощущение спокойствия и умиротворения. Они прекрасно чувствуют настроение своего человека и проявляют внимание и ласку, улучшая его самочувствие.

Урчание — лучше любого лекарства

Терапевтический эффект от регулярного общения с урчащим любимцем впечатляет. Благодаря снижению уровня стресса нормализуется кровяное давление и уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные контакты детей с кошками укрепляют иммунную систему, снижается риск развития аллергий и астмы. Кошачье мурчание хорошо расслабляет, помогает быстрее засыпать и делает сон глубоким. Также оно укрепляет кости и активирует их рост. Дело тут в вибрации кошачьего урчания, которое действует почти так же, как лечение ультразвуком. На частоте от 25 до 150 Гц оно способствует заживлению ран и переломов, ускорению восстановления сухожилий и облегчению болей.

Вы не одиноки, когда обнимаете свою кошку

Кошки помогают справиться с одиночеством, грустью и печалью, а также охотно составят вам компанию независимо от того, смотрите вы футбол, лежите с температурой или ночью отправились на кухню перекусить. Для одиноких или пожилых людей их животные — полноправные члены семьи, идеальные компаньоны и по-настоящему близкие души.

Где живет кошка — царит уют

Забота о кошке приносит радость и удовлетворение, дает ощущение востребованности и нужности, учит эмпатии, терпению, мудрости и принятию. А детям уход за четвероногими друзьями помогает вести активный образ жизни и развивает ответственность, дисциплину, сочувствие, внимание и уважение к живым существам.

Все перечисленное, по словам эксперта, положительно влияет как на характер и настроение, так и на формирование личности. Многие успешные люди не стеснялись признаваться, что возвращение домой к пушистому хвостику — лучшая часть их дня.

«А как приятно прийти с работы с новой игрушкой или чем-то особенно вкусным для того, кто весь день по тебе скучал! К тому же, коты — это ценнейший ресурс — они уют вырабатывают», — отметила специалист.

Кошке все равно, какой ты

«Мы все носим маски, а фильтры на выкладываемых снимках и видео — практически данность нашего времени. И поэтому так ценны для человека моменты, когда он может вести себя естественно и быть самим собой. Это можно позволить себе в кругу семьи и лучших друзей, занимаясь творчеством и … общаясь с кошкой. Эти создания каждый день подают людям пример безусловной, самой искренней любви, преданности, жизнелюбия и умения наслаждаться каждым моментом», — заключила Игонина.