сегодня в 12:42

Google в России получил 4 млн рублей штрафа за отказ удалить ложные данные

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

В апреле Мосгорсуд счел законным взыскание 4,6 млрд рублей с Google в качестве штрафа за неоднократное неудаление запрещенных в России сведений и недостоверной информации о спецоперации.

Это уже третий оборотный штраф фирмы за неудаление запрещенных и недостоверных сведений.