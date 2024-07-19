Google в России получил 4 млн рублей штрафа за отказ удалить ложные данные
Фото - © Unsplash.com
Таганский районный суд Москвы назначил Google LLC административный штраф в размере 4 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
В апреле Мосгорсуд счел законным взыскание 4,6 млрд рублей с Google в качестве штрафа за неоднократное неудаление запрещенных в России сведений и недостоверной информации о спецоперации.
Это уже третий оборотный штраф фирмы за неудаление запрещенных и недостоверных сведений.