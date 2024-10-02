Гонщик Михаэль Шумахер впервые показался на публике после комы

Семикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер впервые за 11 лет появился на публике

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на публике после серьезнейшей черепно-мозговой травмы, сообщает sportmail.ru .

Как пишет издание The Mirror, легендарный гонщик присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии и Йена Бетке и наблюдал, как девушку ведут к алтарю.

В статье отметили, что церемония бракосочетания прошла на семейной вилле Шумахеров на испанской Майорке.

Из материала следует, что торжества прошли в условиях строгой конфиденциальности. Приглашенные гости сдавали мобильные телефоны при входе на виллу. Данной мерой семья пыталась исключить утечку сведений о самочувствии бывшего немецкого пилота.

В конце 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием во время катания на горных лыжах в Альпах. До 2018 года немец был прикован к кровати.

Шумахер завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Немецкий гонщик получил всемирную известность за время выступлений за команду Ferrari. Михаэль — семикратный чемпион «Формулы-1» и обладатель многочисленных рекордов.