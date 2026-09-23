Голосовые сообщения замедляют выполнение рабочих задач на 15–20%

Аналитики «Стахановца» изучили рабочие коммуникации в нескольких компаниях. Они измерили время реакции на сообщения разных форматов и сопоставили использование аудио с продуктивностью. По их данным, после получения голосовых сообщений число ошибок при постановке задач вырастает на 30%.

На обработку одного голосового сообщения в среднем уходит в 2–3 раза больше времени, чем на чтение такого же текста, пояснила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «Стахановец» Карина Остроносова. В открытом офисе или транспорте сотрудникам не всегда удобно слушать аудио, поэтому они откладывают ответ.

«Голосовые сообщения также создают когнитивную нагрузку при попытке вернуться к уже прослушанной информации. Чтобы найти конкретную деталь из голосового сообщения, нужно переслушивать его заново. В текстовом чате это решается поиском, по ключевым словам, или быстрой прокруткой. В результате сотрудники тратят до 20% рабочего времени на переслушивание старых голосовых сообщений, пытаясь вспомнить, что именно им поручили или какие цифры прозвучали», — предупредила эксперт.

Постоянное прослушивание сообщений мешает сосредоточиться на работе. Ожидание новых сообщений усиливает напряжение, а стремление ответить сразу стирает границы между работой и личным временем.

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