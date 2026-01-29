Голосовой помощник Вита обработал более 26 тысяч звонков Подмосковьяв 2025 г

Голосовой помощник Вита, запущенный в сфере ветеринарии Подмосковья в апреле 2025 года, принял почти 26 тысяч звонков, из которых более 65% были обработаны без участия оператора, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чаще всего жители региона обращались по вопросам безнадзорных собак — более 4,4 тысячи звонков, записи к ветеринару — свыше 2,4 тысячи звонков, а также по теме борщевика Сосновского — более 1,7 тысячи обращений.

Вита консультирует по вопросам контроля безнадзорных собак, ветеринарии, при необходимости переводит звонки на ближайшую ветстанцию и предоставляет контакты и график работы учреждений. Также робот помогает оставить обращение по борьбе с борщевиком Сосновского.

Связаться с Витой можно по телефонам: 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25. Дополнительная информация о цифровых сервисах региона размещена на портале «Цифровой регион».

Внедрение искусственного интеллекта в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.