Голосование за благоустройство в Подмосковье завершится 12 июня

Более 275 тысяч жителей Подмосковья уже приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Выбрать общественные пространства для обновления можно до 12 июня включительно, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В этом году на голосование вынесена 281 территория в 56 округах региона. Жители определяют, какие скверы, парки, площади и дворовые пространства необходимо обновить в первую очередь.

«Шестой год мы проводим голосование по выбору объектов для благоустройства, чтобы повысить уровень комфорта во всем регионе и привлечь жителей к решению вопросов развития городской среды. В этом году жители могут выбрать из 281 территории в 56 округах. До конца голосования остался ровно месяц», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Среди самых активных участников — Солнечногорск, Егорьевск, Власиха, Пушкинский округ, Серебряные Пруды, Луховицы, Бронницы, а также ЗАТО Восход и Молодежный. В Солнечногорске лидирует сквер «Долголетие» в поселке Андреевка, в Пушкино — сквер Маяковского, в Егорьевске — бульвар имени Ю. А. Гагарина. В Серебряных Прудах наибольшую поддержку получил проект благоустройства территории в селе Мочилы, в Луховицах — сквер имени Пушкина, во Власихе — пространство на улице Маршала Жукова, в Бронницах — парк Победы.

Жителям помогают проголосовать «Волонтеры Подмосковья». Координацией их работы занимается министерство информации и молодежной политики региона.

«Активисты работают без выходных — встречают людей в парках и торговых центрах, чтобы каждый желающий мог быстро сориентироваться и проголосовать. Благодаря поддержке волонтеров свой выбор уже сделали почти 80 тысяч жителей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет. Для этого необходимо авторизоваться на портале госуслуг и выбрать понравившийся проект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.