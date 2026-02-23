Гололедица и осадки будут в Московском регионе в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в Москве и области ожидается от -2 до 0 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем 23 февраля в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки и гололедица. Ветер южный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -5 до -3 градусов. Будут облачная погода, снег и гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что обычно в Московском регионе снег тает 15-20 апреля. Однако в 2026 году он исчезнет минимум в мае.

