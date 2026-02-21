Синоптик Шувалов: снег в Московском регионе растает только в мае

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что обычно в Московском регионе снег тает 15–20 апреля, это «средние климатические сроки». При этом в текущем году снег растает не раньше мая, сообщает «Подъем» .

На метеостанции ВДНХ в субботу высота снежного покрова достигла 70 см, что стало рекордом для этого дня, превзойдя показатель 1966 года (тогда выпало 64 см). При этом климатическая норма составляет 38 см.

«Мы имеем сейчас в два раза больше снега, чем положено по климату. Следовательно, можно ожидать более длительного периода схода снежного покрова», — сказал Шувалов.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от погоды весной. Если она окажется теплой, снег растает, как обычно, несмотря на аномально высокие сугробы. Но если весна будет холодной, процесс может затянуться до начала мая.

Метеоролог добавил, в этом году весна ожидается близкой к климатическим нормам, поэтому снег в столице не задержится надолго.

