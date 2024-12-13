Гололедица и до -6 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу температура опустится до минус 6 — минус 4 градусов, прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде временами пройдет небольшой снег.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
В Московском регионе до 11 часов 16 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.