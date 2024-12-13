Гололедица и до -6 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в пятницу температура опустится до минус 6 — минус 4 градусов, прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.