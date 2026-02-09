Гололедица и до -11 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в понедельник прогнозируется гололедица, температура составит минус 11 — минус 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.