Гололедица и до -11 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и Москве в понедельник прогнозируется гололедица, температура составит минус 11 — минус 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде по области местами пройдет небольшой снег.
Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 14 — минус 12 градусов, днем 10 февраля — от минус 10 до минус 8. Местами пройдет небольшой снег.
