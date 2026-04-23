Голикова: новая налоговая выплата коснется более 4 млн российских семей

С этого года в России появится новая семейная налоговая выплата. Она охватит свыше 4 млн семей, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС .

Ежегодная выплата предусмотрена для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Такие семьи смогут получить «кешбэк НДФЛ» от государства.

«Это (выплата — ред.) у нас охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей», — сказала Голикова.

Она добавила, что в нескольких регионах РФ наблюдаются позитивные тренды по росту суммарного коэффициента рождаемости. Речь идет о Чукотке, Карелии и Мордовии.

