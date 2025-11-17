Годы работы: в научном институте рассказали о разработке «Лунохода-1»

Во «ВНИИТрансмаш» раскрыли детали создания и работы уникальной советской разработки — первой в мире телеуправляемой и самоходной лаборатории, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Экспедиция была задумана Сергеем Королевым еще в 1962 году. Автоматический комплекс для проведения исследований должен был стать одной из ее составляющих», — рассказал конструктор по космической тематике предприятия Сергей Федосеев.

«Луноход-1» в 1970 году сумел проработать 11 лунных дней, то есть более 300 земных суток. Срок службы аппарата оказался в 3 раза больше запланированного. За период функционирования он проехал свыше 10 км, занимаясь научной деятельностью и запечатлевая лунный ландшафт.

В распоряжение специалистов поступил внушительный объем бесценных научных сведений, приблизительно 20 тыс. фотоснимков и более 200 панорам лунной поверхности, а также стереоскопические изображения наиболее примечательных элементов рельефа, благодаря которым стало возможным углубленное исследование их структуры. Помимо этого, были протестированы характеристики грунта и выполнен его химический анализ в 25 различных местах.

Присутствие на «Луноходе» специализированного рефлектора дало возможность посредством лазерной локации с погрешностью до 3 м определить дистанцию между Землей и Луной.

