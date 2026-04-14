Ефимов: детсады и школы построят по одобренным в I квартале 2026 г. проектам КРТ

Реализация одобренных в первом квартале этого года проектов комплексного развития территорий (КРТ) позволит преобразить примерно 350 га столичной земли и построить там около 4,6 млн кв. м недвижимости, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«По итогам первого квартала 2026 года в столице одобрили 35 проектов комплексного развития с градостроительным потенциалом почти 4,6 млн кв. м недвижимости. Большинство проектов — 20 из 35 — нацелено на ускорение программы реновации. Так, в Москве возведут еще свыше 1,1 млн кв. м новостроек», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что аналогичные объемы придутся на общественно-деловую и производственную застройку. В том числе в разных районах появятся девять новых детсадов на 2650 мест, восемь школ для 7 тыс. учеников, две поликлиники, семь спорткомплексов, промышленно-коммунальные и другие объекты. В результате в мегаполисе будет создано почти 15,6 тыс. рабочих мест.

Принятые с января по март текущего года проекты КРТ предстоит воплотить в 27 районах восьми административных округов Москвы — Восточного, Западного, Новомосковского, Северного, Центрального, Южного, Юго-Восточного и Юго-Западного.

«11 из 35 проектов будут содействовать дальнейшей ревитализации „ржавого пояса“ столицы: новую жизнь получат свыше 50 га неприглядных участков девяти бывших промзон. При этом только на 29 га территории бывшего завода „Прожектор“ в Перове воплотят три проекта КРТ: там построят почти 703 тыс. кв. м жилья и востребованной инфраструктуры», — отметили в столичном Департаменте градостроительной политики.

В том числе в рамках двух из них, по которым уже утвердили планировочную документацию, возведут два детских сада на 700 мест и школу на 2000 мест, поликлинику, здания для двух организаций дополнительного образования, торгово-развлекательный и общественно-деловые комплексы.

Нужные столице объекты появятся благодаря программе КРТ и в других частях мегаполиса: в частности, во Внукове построят образовательный, физкультурно-оздоровительный комплексы и логистический центр, в Зябликове — гостиницу на 120 номеров, а в районах Капотня, Донской, Басманный и Сокол — здания для городских служб, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. га. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.