«Вашему сыну череп раздолбят»: россиянке угрожают из-за ссоры сына в онлайн-игре

Блогер Ольга (имя изменено — ред.) рассказала, что ее 13-летний брат с другом играли в компьютерную игру Black Russia, где поссорились с другим игроком.

По ее словам, неизвестный игрок поссорился с другом брата, после чего нашел о нем информацию, разместил в одном из Telegram-каналов и попросил посылать угрозы. Затем ее брат вступился за друга, тогда оппонент нашел информацию про мальчика и его семью и также разместил сведения об адресе и телефонах в Сети.

Как добавила Ольга, маме подростка начали приходить угрозы на телефон, неизвестные писали: «Вашему сыну скоро череп раздолбят».

Она также подчеркнула, что семья собирается обратиться в полицию из-за угроз и распространения личной информации. Также она задалась вопросом, почему так легко найти личную информацию других людей, чтобы угрожать им.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.