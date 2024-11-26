сегодня в 17:54

Годовой план по вводу земель в сельхозоборот перевыполнили в Клину

План по вводу в сельхозоборот неиспользуемых ранее земель в городском округе Клин перевыполнили в 2024 году на 24%. Об этом сообщили на плановом совещании у главы городского округа Клин Алены Сокольской.

При плановом показателе в 197 га — в оборот удалось вернуть за год 254,7 га. Рост показателей достигнут благодаря таким известным в Клину сельхозпредприятиям как

ООО «АФ „Елгозинское“ — 106,3 га (производство молока и молочной продукции); ООО „Дока-генные технологии“ — 137,9 га (картофель); ООО „Колхоз „Петровский“ — 10,5 га (строительство новой молочной фермы).

В октябре текущего года еще один крупный земельный участок в Клину площадью 1200 га в Спас-Заулковском территориальном округе начали расчищать и осваивать.

Специалисты отдела сельскохозяйственного развития Администрации го Клин совместно со специалистами ведут обследование земельных участков, на которых планируется проведение культуртехнических мероприятий, для включения в предварительный отбор проектов на получение государственной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.