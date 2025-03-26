Годовой объем производства колбасных изделий в Подмосковье превысил 267 тыс тонн

По итогам прошлого года Московская область на 3,1% увеличила объем производства колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, по сравнению с годом ранее. Таким образом, на долю подмосковных производителей приходится более 21% от общего объема колбас в Центральном федеральном округе и свыше 10% от общероссийского. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Подмосковье входит в топ-3 регионов России по выпуску колбасных изделий, занимая 3 место. В прошлом году объем производства составил 267,7 тыс. тонн. Товары от наших локальных предприятий представлены в розничных торговых сетях, а также за рубежом. Так, в прошлом году наибольший объем колбасной продукции компании отправили в Казахстан — на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта. В тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь. Кроме этого, поставки осуществлялись в Армению и Киргизию», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Крупнейшими производителями колбасных изделий в регионе являются ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» с производственной площадкой в городском округе Кашира, АО «Мясокомбинат Клинский» в Клину, ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» в Дмитрове. В ассортименте — колбасы сырокопченые, варено-копченые, вареные, ветчина, мясные деликатесы, снеки и другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.