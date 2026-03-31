Год единства народов России отметили фестивалем в Подольске

29 марта впервые в округе на сцене ДК «ЗиО» состоялся фестиваль «Мир без границ». Масштабное событие объединило девять творческих коллективов и солистов подольских домов культуры, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Номер „Иван Купала“ мы готовили в течение учебного года: в нем показываем ритуалы, традиционные для этого праздника, — пускаем венки, прыгаем через костер», — поделилась артистка одного из коллективов Ксения.

Участниками фестиваля стали студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина, воспитанники школы имени Героя России А. Г. Монетова, артисты Дворца молодежи и Культурно-досугового центра «Южный». Всего зрители увидели 19 разных номеров.

Перед режиссером фестиваля Евгением Первушкиным стояла сложная творческая задача: уложить выступления 15 коллективов в 70 минут, чтобы зритель не заметил пауз между выступлениями. Для этого отказались от объявлений и придумали световое решение — освещение плавно перетекало от одних артистов к другим. В осуществлении замысла режиссеру помогали техническая и творческая команда ДК «ЗиО».

