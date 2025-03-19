«Глупость несусветная»: в Госдуме хотят отменить Fan ID с помощью «лазейки»

В Госдуме хотят использовать «лазейку», чтобы отменить паспорт болельщика (Fan ID), необходимый для допуска на российские футбольные матчи, заявил зампред нижней палаты парламента и первый замфракции «Новые люди» Владислав Даванков. Депутат отметил, что он выступает против Fan ID, сообщает Mash .

«Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать», — сказал Даванков.

Парламентарии намерены воспользоваться указанным механизмом до конца действующей сессии. Раскрывать подробности «лазейки» Даванков не стал.

Замспикера нижней палаты также вспомнил случай, как он пришел с сыном на футбол, когда его ребенку было 12 лет. По словам Даванкова, тогда его наследника не пропустили на стадион, потому что у него не было карты болельщика.

«Его не пустили. У него паспорта нет, какой Fan ID 12-летнему ребенку? На мой взгляд — глупость несусветная. Бывает такое: вот надо просто взять, отменить и все. Забыть, как будто его не было», — рассуждает представитель «Новых людей».

Даванков добавил, что эта тема поднимается многократно, и все больше людей выступают за отмену паспорта болельщика.