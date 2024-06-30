Глухонемым осужденным московских СИЗО разрешили звонить родным по таксофону

Глухонемым осужденным нескольких столичных СИЗО разрешили звонить домой по таксофону. До этого отбывающие наказание жаловались, что им трудно смотреть телевизор без субтитров, сообщает Mash.

На неприспособленные телевизоры в изоляторах указали первый вице-президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Евгений Безруков и вице-президент татарстанского отделения организации Венера Гаулстон. Они были задержаны 20 февраля 2024 года за продажу государственных зданий по заниженной стоимости в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

Правозащитница и член ОНК Мария Ботова рассказала отметила, что глухонемые просили настроить каналы с сурдопереводчиком или субтитрами.

Судебно-следственные органы приняли обращение, но разрешили осужденным звонить родным.