Глобальное потепление добавило работы ветеринарной службе ЯНАО

Из-за глобального потепления у сотрудников ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличилось количество работы. На протяжении последних 5-6 лет удается работать весной, начиная с февраля-марта, рассказал « Север-Пресс » глава ветслужбы Евгений Попов.

За лето провести все работы не успевают. На фоне потепления в ЯНАО появляются виды, которых до этого не было. Из-за это растет вероятность вспышек новых инфекций.

Клещи появляются из-за ввозимой земли, а также с перелетными птицами. Происходят вспышки инфекции, например, в Якутии. Ее переносят клещи.

По словам Попова, сотрудники ветеринарной службы должны быть готовы к подобным ситуациям. В ЯНАО в последнее время чаще начали появляться клещи. Они в регионе раньше отсутствовали.

В 2021 году в Куноватском заказнике обнаружили гнездо выпи. Однако до этого граница ареала пролегала намного южнее.

