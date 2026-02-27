Гляциолог Чернов объяснил, как в мире меняется снег и лед

Старший научный сотрудник Института географии РАН Роберт Чернов рассказал, как формируется и меняется снежный покров и почему Арктика теплеет быстрее других регионов, сообщает «Вечерняя Москва» .

26 февраля в Москве зафиксировали 85 сантиметров снега — это рекорд сезона. Снежный покров изучают в отделе гляциологии Института географии РАН. Ученые измеряют глубину, плотность и температуру снега, исследуют его структуру и влияние на климат.

«Мне всегда нравилась зима», — рассказал кандидат географических наук Роберт Чернов.

По его словам, снежинка формируется вокруг пылинки, а в основе ее структуры — шестиугольный кристалл льда. После выпадения снег быстро меняется: кристаллы округляются, затем укрупняются и уплотняются. Эти процессы определяют прочность и теплоизоляцию покрова. Измерения показывают, что при морозе до минус 16 градусов у поверхности земли под снегом температура близка к нулю.

Чернов отметил, что единой теории метаморфизма снега пока нет. В разных регионах он различается: в Арктике может быть твердым «как цемент», в горах встречается «арбузный» снег с розовым оттенком из-за водорослей.

Ученый подчеркнул, что оценивать климат нужно на интервале не менее 30 лет. По таким данным планета теплеет, а Арктика — особенно быстро. Сокращаются морские льды и ледники Гренландии, что влияет на уровень Мирового океана и береговую линию.

