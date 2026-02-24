Главы муниципалитетов и студенты Подмосковья встретились на «ПолитКухне» «Молодой Гвардии»

На «ПолитКухне» «Молодой Гвардии» встретились студенты и главы муниципалитетов. В мероприятиях приняли участие 50 городов региона. Акция объединила молодежь, студентов, депутатов, представителей органов власти, общественные и добровольческие организации. Главной задачей стала адресная поддержка защитников и их семей, сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии» «Едининой России».

«„ПолитКухня“ — это не просто благотворительная акция. Это площадка для живого, неформального общения молодежи с представителями власти. Когда ребята стоят у плиты с депутатами и вместе готовят, разговор получается честным и открытым. За таким форматом легче обсуждать действительно важные вопросы — от сферы ЖКХ до развития городской среды, волонтерства и молодежных инициатив. Нам важно видеть, что молодежь неравнодушна, заинтересована и готова включаться в жизнь своей страны. „ПолитКухня“ как раз создает среду, где участие становится естественным, осознанным, и самое главное — продуктивным», — подчеркнула руководитель подмосковной МГЕР Диана Алумянц.

Шатурские молодогвардейцы провели мастер-класс по приготовлению блинов вместе со студентами, после чего передали угощение в больницу детям.

«Мы сегодня приготовили более пятисот блинов в различные отделения Шатуры и Рошаля. И на самом деле это уже традиционная акция для нас. Мы видим каждый раз эти положительные и яркие эмоции детей, которые сейчас находятся на лечении. Не все могут попробовать блины дома, но „Молодая Гвардия“ поэтому и проводит такую акцию. Чтобы каждый мог почувствовать теплоту и заботу», — отметил руководитель местного отделения МГЕР Гуреев Александр.

А в Мытищах акция прошла на площадке Московского кооперативного техникума имени А. Н. Альтшуля. Здесь к «ПолитКухне» присоединились первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын, депутаты, руководитель Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов, а также добровольцы.

В Балашихе акция прошла в формате городского марафона. Активисты «Молодой Гвардии» Балашихи и Реутова вместе испекли более 10 тыс. блинов, после чего передали их семьям погибших участников СВО.

Поддержка бойцов СВО и их близких — ключевое направление народной программы «Единой России». Всего с начала спецоперации партийцы Подмосковья собрали для фронта и новых регионов почти 18 тыс. тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

