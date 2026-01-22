Главврач Балашихинской больницы обсудила с жителями Гагарина проблемы здравоохранения

На встрече присутствовали депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, заведующая поликлиникой №4 Нина Полтава и заместитель главного врача Светлана Щербакова.

Жители подняли вопросы, связанные с работой больницы, в том числе нехватку медицинских кадров и транспортную доступность поликлиник. Особое внимание уделили недостатку детских врачей-специалистов и сложностям с транспортом, о чем сообщил житель микрорайона Алексеевская Роща Сергей Агафонов.

Наталья Алимова отметила, что в округе ведется системная работа по привлечению новых специалистов в медицинские учреждения. Для врачей предусмотрены меры социальной поддержки, такие как компенсация аренды жилья и дополнительные выплаты. Главврач подчеркнула, что увеличение числа врачей в детском и взрослом отделениях является одной из приоритетных задач больницы.

Все обращения жителей были внесены в протокол. Это уже четвертая встреча, посвященная вопросам здравоохранения в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.