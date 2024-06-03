Главу Одинцова Андрея Иванова переизбрали на новый срок

сегодня в 19:01

Андрей Иванов избран главой Одинцовского городского округа на новый срок. Соответствующее решение принято сегодня на заседании совета депутатов Одинцовского г. о. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Глава Одинцово имеет два высших образования по специальностям «Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем» и «Государственное и муниципальное управление».

Занимал руководящие должности в коммерческих и общественных организациях, пост заместителя Губернатора Брянской области, руководителя постоянного представительства администрации Брянской области при Правительстве РФ в г. Москве.

С 2012 года трудится в Одинцово, 10 лет возглавляя округ.

Интересные факты:

• У Андрея Робертовича есть ученая степень — кандидат экономических наук.

• Удостоен множества наград регионального и федерального уровней, в том числе благодарности президента РФ. Среди наград также Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», медали Министерства обороны РФ.

• Увлекается спортом, любит играть в хоккей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.