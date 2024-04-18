Главу Балашихи наградили письмом президента РФ Владимира Путина

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Сергей Юров отмечен высокой наградой на VI съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, проходящем в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Муниципальных служащих чествовали ко дню местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба территориальной политики Подмосковья.

«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему Лидеру, нашему Президенту за столь высокую оценку!» — поблагодарил главу государства руководитель Балашихи.

В VI съезде всероссийской ассоциации развития местного самоуправления принимают участие главы муниципалитетов из 89 субъектов страны, члены советов муниципальных образований регионов РФ.

Представители муниципального сообщества — обсудили реализацию муниципальных проектов, наметили планы работы на 2024–2025 годы, а также утвердили четвертого сопредседателя организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.