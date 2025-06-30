Главред «Ленты.ру» Владимир Тодоров покидает издание ради работы в Okko

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров, возглавлявший издание с 2017 года, покидает свой пост. Он намерен сосредоточиться на работе в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает РБК .

В холдинге Rambler&Co, владеющим «Лентой.ру», подтвердили эту информацию. Там отметили, что исполняющим обязанности главреда станет исполнительный директор холдинга по медиа Андрей Цыпер.

Точные причины, почему Тодоров решил покинуть издание, в котором работал с 23 лет, неизвестны. Один из источников утверждает, что он намерен сосредоточиться на работе в Okko на должности продюсера по документальному контенту.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга на 2 месяца арестовал редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова по делу о взятке. Обвинение журналист не признал и заявил, что делал свою работу.