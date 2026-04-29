Пингвины поженились и попали под статью: в Калуге нашли ЛГБТ*-пропаганду в ТЮЗе

Калужский ТЮЗ снял с показа спектакль «Маленькая история о больших друзьях» по книге Ульриха Хуба «Ковчег отходит в восемь». Причина — пингвинья мужская дружба, переходящая в свадьбу, которую местные зрители сочли пропагандой ЛГБТ*, сообщает Mash .

Спектакль успели отыграть несколько раз. Сразу после премьеры в Минкульт региона пошли жалобы от возмущенных калужан. Формулировка одна: в спектакле показывают нетрадиционные отношения* между пингвинами мужского пола.

В центре сюжета — три птицы. Они крепко дружат, а в финале играют свадьбу. Авторы постановки не объясняли мотивы этого решения. Судя по всему, объяснять не стали и чиновникам — спектакль просто запретили.

Книга Ульриха Хуба «Ковчег отходит в восемь» вышла в 2009 году и считается в Европе философской притчей о дружбе, вере и принятии другого. В оригинале пингвины также носят мужские имена.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

