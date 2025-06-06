Обвиняемого во взятке редактора URA.RU Дениса Аллаярова арестовали на 2 месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга на 2 месяца арестовал редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова по делу о взятке.

По данным правоохранительных органов, Аллаяров передал взятку в размере 20 тыс. рублей начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 Андрею Карпову, который также является родным дядей журналиста. При этом Карпов был задержан по другому преступлению.

В отношении Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Следователи предъявили мужчине обвинение.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста до 4 августа. Аллаяров свою вину не признал, сам факт взятки отрицает. При этом Карпова отправили под домашний арест.

«Обвинение не признаю, это провокация, я делал свою работу», — прокомментировал Аллаяров решение суда.