Главный врач областного онкодиспансера поздравил с наступающим Новым годом

С наступлением зимы и приближением новогодних праздников мы все начинаем подводить итоги уходящего года, вспоминать самые яркие моменты и строить планы на будущее. Для медицинского сообщества это время также становится периодом осмысления проделанной работы, а для пациентов — надеждой на новые достижения в лечении и поддержке. Поэтому главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов, выступил с обращением к сотрудникам учреждения, пациентам и их семьям, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Дорогие коллеги, пациенты и их близкие! Пусть 2025 год принесет вам множество счастливых моментов, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый новый день будет наполнен радостью и вдохновением, а рядом всегда будут любимые и близкие люди. Оставьте позади все невзгоды и с надеждой смотрите в будущее. Пусть ваша жизнь будет яркой, как новогодние огни, и полной чудес, как сказка. С Новым годом и Рождеством Христовым», — сказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер — специализированное лечебное учреждение Московской области 3 уровня, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.