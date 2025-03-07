Главный ветинспектор Подмосковья: собак нужно регистрировать для определения хозяев

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Новиков пояснил, что обязательная регистрация домашних собак необходима, чтобы можно было найти ее владельца, если питомец убежит или нападет на человека.

Закон о регистрации ввели в Подмосковье несколько лет назад, но с марта его исполнение на особом контроле. Под закон попадают все собаки в возрасте старше трех месяцев.

«Если вы себе завели собаку, вы должны ее зарегистрировать для того, чтобы в случае, если она была потеряна, убежала, либо она кого-то покусала, чтобы можно было установить владельца животного», — сказал Новиков в интервью «России 24».

Для регистрации нужно прийти с питомцем в одну из госветклиник. Там псу проведут обязательное чипирование. В базу добавят имя владельца, его паспортные данные, номер телефона и почту, и информацию о животном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.