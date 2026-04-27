Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова получила премию BEST.RU в Москве

Церемония вручения ежегодной премии BEST.RU состоялась в ресторане Savoy в центре столицы. В номинации «Медиа/персона года» жюри отметило главного редактора NEWS.ru Ольгу Сабурову.

Она подчеркнула, что в 2026 году медиарынок пережил серьезные изменения, однако редакции удалось сохранить позиции в числе 15 ведущих новостных сайтов.

«Для меня большая честь получить эту награду. Эта премия для меня особенная, ведь у нее большая история и вес в профессиональной среде. Год был непростым. Рынок менялся на глазах. Но именно в такие моменты становится понятно, на что ты действительно способен. Полученная награда для нас важный сигнал, что мы движемся в правильном направлении. Тем, кто только заходит в медиа, я бы посоветовала прокачивать три качества: гибкость, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Сегодня в одиночку далеко не уедешь — все строится на связях, на умении слышать и договариваться. И в этом нет ничего плохого, наоборот, именно так появляются сильные партнерства и долгие, работающие истории», — подчеркнула Сабурова.

Премию BEST.RU учредили в 1998 году. Она отмечает лучшие компании, бренды и специалистов. В этом году в программе также прошли показы дизайнерских коллекций и акция «Хорошие подарки».

В других номинациях победили портал «Чемпионат», «РЕСО-Гарантия», РТК-ЦОД, бренд Savoy, марка LIA MANZONI и компания «Прогресс».

