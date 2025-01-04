Главный педиатр Подмосковья напомнила о правилах катания с горок

В Подмосковье наступило прекрасное время для катания на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках. О том, как получить только радостные впечатления от зимних развлечений, рассказала директор НИКИ детства и главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева, сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.

«Следует тщательно подходить к выбору горки и инвентаря для катания. Убедитесь, что горка разрешена для катания, ровная, без трамплинов и препятствий: кустов, деревьев, пней, торчащих труб, заборов. Спуск не должен выходить на дорогу или водоем. Даже если дети обычно не доезжают до опасных мест, при определенных условиях это может случиться — например, в мороз тюбинги разгоняются сильнее и едут дальше. Если есть возможность, катайтесь с детьми только на специально оборудованных трассах. Если ребенок катается на горке, где много людей, обязательно будьте рядом. Желательно, чтобы один из взрослых следил за спуском сверху, а другой встречал внизу. Если у вас маленькие дети, то лучше совсем отказаться от посещения горок», — говорит Нисо Одинаева.

Главный педиатр обращает внимание на то, что не рекомендуется спускаться с горки спиной или головой вперед. Всегда смотрите перед собой, как при спуске, так и при подъеме. Если столкновение неизбежно, постарайтесь упасть на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности. Врач также напомнила, что «ватрушки» неуправляемы. Любая неровность может изменить их направление, а даже небольшая кочка может стать трамплином, на котором ребенок подлетит и может упасть.

«Обучите детей ключевым правилам поведения на горке: не начинать спуск, пока предыдущий спускающийся не отойдет в сторону. После съезда нужно как можно быстрее отползти или откатиться в сторону, чтобы не мешать другим. Важно объяснить ребенку, что переходить горку поперек нельзя, даже если кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко поскользнуться, оказаться под ногами у тех, кто съезжает и получить травму», — подчеркнула специалист.

Новогодние праздники — это, прежде всего, время радости и отдыха, возможность провести время с близкими людьми. Помните о мерах безопасности, чтобы торжество не было испорчено негативными обстоятельствами. Если ваш ребенок почувствует себя плохо, то обязательно обращайтесь к врачу.

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