Главный охранник Эпштейна был чемпионом по ММА из Ленинграда

Главным охранником скандального финансиста Джеффри Эпштейна был Игорь З., родившийся в Ленинграде. Мужчина уехал в Соединенные Штаты сразу после развала Советского Союза, сообщает SHOT .

У Игоря З. был хороший опыт в рукопашном бою и самбо. Он начал выступать в октагоне. В 1995 году выиграл чемпионство по ММА в среднем весе. Но через три года в последнем поединке мужчину нокаутировали и сломали ключицу.

В середине 2000-х агенты ФБР начали искать информацию об Эпштейне. Выяснилось, что Игорь З. был его преданным и молчаливым охранником. Он возил финансиста на машине, учил самообороне и жил в пристройке особняка, где, предположительно, проходили секс-вечеринки с подростками.

Игорь З. мог знать о происходящем многое. Однако на первом суде Эпштейна по обвинению в организации сутенерства в 2008 года мужчина сказал, что ему ничего неизвестно. Тогда финансиста посадили на 13 месяцев. Если бы охранник проговорился, срок мог бы оказаться больше.

Преданность высоко оценили. Пока Эпштейн находился в заключении, на Игоря З. оформили научный фонд Florida Science Foundation. Он функционировал номинально. Не было сдано ни одного отчета по научной деятельности. Но через него удалось обналичить миллионы долларов.

Florida Science Foundation, предположительно, была лазейкой Эпштейна для походов на волю. Игорь З. каждый день забирал начальника из тюрьмы, вез в фонд, где босс якобы работал до 20:00. Затем его возвращали обратно.

Florida Science Foundation оплачивала службе шерифа сопровождение Эпштейна. Еще в то время предприниматель оплатил кадетские курсы для сына Игоря З. Они стоили 20 тыс. долларов.

Игорь З. ничего не говорил про Эпштейна 10 лет. В 2015 году он дал скандальное интервью, в котором намекнул, что финансист мог быть связан с несовершеннолетними девочками. Однако через некоторое время отказался от слов.

После смерти Эпштейна Игорь З. живет с семьей в Нью-Джерси. В списке свидетелей охранник указан на одной странице с Дональдом Трампом.

