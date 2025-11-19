Главный каток в Центральном парке Ногинска откроют к 1 декабря

В настоящее время в Богородском округе активно готовятся к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Центральном парке города Ногинск обустроены 2 горки. Для жителей поселка Обухово в этом году в парке «Роща» также установят горку. Для более комфортного скатывания и во избежание травматизма рекомендовано использовать тюбинг.

Лыжные трассы традиционно прокладываются в Центральном парке, вдоль велодорожек. Также любителями и энтузиастами зимних видов спорта накатываются трассы по любимым маршрутам.

18 ноября в Центральном парке отпраздновали день рождения Деда Мороза. Это стало отправной точкой в череде зимних мероприятий. В минувшие выходные уже установили елки, иллюминацию, тантамареску. 1 декабря будет зажжение новогодних огней на всех 7 территориях муниципалитета.

В парках Богородского округа не только приятно прогуляться, покататься на зимней карусели, тюбинговом аттракционе, но и вкусно перекусить в кафе. Также приготовлены различные активности и мастер-классы, новогодние представления для всех посетителей наших парков.

Главный каток планируется открыть для любителей катания на коньках к 1 декабря. На данный момент установлены борта, проверена и запущена холодильная машина. Закуплены коньки, будет организован прокат коньков.

Чуть ранее, 22 октября, совместно с министерством благоустройства, министерством культуры и ГУСТом была проверена готовность дирекции парков к зиме. Тракторы и погрузчики, снегоразбрасыватели и подметатели, тележки и лопаты — все готово к зимнему сезону. Закуплена гранитная крошка для посыпки дорожек. Все рабочие зеленого хозяйства обеспечены брендированной зимней одеждой.

