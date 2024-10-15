Главный диетолог Подмосковья рассказала, на что обратить внимание при выборе снеков

Для тех, кто хочет заботиться о здоровье и питаться правильно современная пищевая промышленность предлагает множество «ЗОЖных» снеков: батончики, печенье, мюсли и многое другое. В топе спроса углеводные и протеиновые варианты. Врач-диетолог Миздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, на что следует обратить внимание при выборе данного продукта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Польза от некоторых батончиков крайне сомнительна. Очень сладко и жирно. В составе сахар, пальмовое масло и другие неполезные ингредиенты. Качество и польза батончиков зависит от порядочности производителя. Если придерживаться ЗОЖ и следить за весом, то нужно обращать внимание на состав таких батончиков, в идеале это злаки, сухофрукты, фрукты или ягоды с добавлением семечек, орехов и других натуральных компонентов, с минимумом или полным отсутствием добавленных сахаров», — отметила специалист.

Если человек нацелен на снижение веса, то ему стоит контролировать не только количество калорий в снеках, а и объем углеводов в составе. Они обладают высоким гликемическим индексом и вызывают быстрый всплеск инсулина, что не способствует похудению. Важно избегать добавленного сахара. Он может скрываться в крахмалах и других компонентах.

Имеет значение качество ингредиентов в составе. Например, какое масло использовано — пальмовое или кокосовое. Лучше отдать предпочтение второму. В составе снека должны доминировать «медленные» углеводы. Поэтому предпочтительнее выбирать продукты с минимально обработанными компонентами: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или целые орехи и семечки, а не паста из них. Также стоит избегать продуктов с искусственными красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами и другими химикатами. Добавление белка в снеки полезно для здоровья. Большинство людей не добирают его в своем рационе.

Диетолог рекомендует готовить батончики дома из овсянки или гречки, сушеных ягод клюквы, клубники, кураги или чернослива, кедровых орехов, миндаля и меда. Состав таких сладостей точно будет полезным. Пищевые волокна злаков и сухофруктов дают чувство сытости, обладают благотворным действием на перистальтику кишечника. Сухофрукты содержат калий и магний, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Медь в их составе участвует в кроветворении.

Специалист предупреждает, что даже полезные домашние снеки нужно есть в меру. Они довольно калорийны и должны поддерживать уровень энергии, а не откладываться в запасы жира.

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