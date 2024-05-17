Главный архитектор Подмосковья рассказала о механизмах развития территории

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина приняла участие в расширенном заседании комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы на тему комплексного развития территорий региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Мероприятие прошло в областном доме правительства при участии профильных ведомств.

Александра Кузьмина выступила с докладом о механизмах реализации комплексного развития территории. Московская область стала первым субъектом РФ, который принял необходимые нормативно-правовые акты в рамках реализации так называемого «закона о КРТ». Одной из новых форм граддокументации, позволяющей работать в соответствии с федеральным законом, в Подмосковье стал мастер-план.

Мастер-план представляет собой документ — результат комплексной градостроительной проработки территории, позволяющий дать ответ на вопрос: как и по каким принципам будет развиваться территория.

Сегодня застройщики, реализующие комплексное освоение территорий в Подмосковье, обязаны разрабатывать мастер-план, фиксирующий сведения об обеспечении будущей застройки объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, предложения о площади квартир под переселение граждан, мероприятиях по формированию комфортной среды, а также другие важные параметры и показатели.

Александра Кузьмина отметила, что подготовка мастер-плана гарантирует качество жизни для жителей и минимизирует риски региона и застройщиков, позволяя оценить затраты на ранней стадии проекта. Главный архитектор Московской области рассказала об оптимизации документа сегодня, отметив, что специалисты могут познакомиться с шаблоном мастер-плана на сайте Мособлархитектуры, и продемонстрировала успешные примеры проектов КРТ, уже реализуемых в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.